Mevsim ahtapotu tarifi

Malzemeler:

• 1 adet 1.5-2 kg ahtapot

• 1 su bardağı beyaz şarap

• 1 su bardağı su

• 1 adet defne yaprağı

• 1 adet soğan

• 3 çay kaşığı karabiber

• 100 gr iyotlu sofra tuzu

Kırmızı lahana marinasyonu

• 1 adet orta boy kırmızı lahana

• 30 gr şeker

• 10 gr tuz



Hazırlanışı:

Ahtapotun kafasını ayırın, ardından sofra tuzu ile 30 dakika sert bir şekilde ovun. Ovma işleminin ardından akan suyun altında iyice yıkayın. Bütün malzemelerle birlikte fırın tepsisine yerleştirin ve üzerini alüminyum folyo ile kapatın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 1.5 saat pişirin. Ardından kırmızı lahana marinasyonu için pişen ahtapotun derisini soyun, vantuzları çıkarmamaya özen gösterin. Kırmızı lahanayı katı meyve sıkacağında sıkın ve çıkan suyun içine tuz ve şekeri ekleyip karıştırın. Ahtapotu içine yerleştirip 4-5 saat bekletin ve mor rengini almasını sağlayın.



Sunum önerisi

Havuç püresi

• 2 adet havuç

• 5 gr zencefil

• 1/4 soğan

• 1 diş sarımsak

• 1/2 acı Meksika biberi

• 10 ml zeytinyağı

Havuçları soyun ve 2cm x 2cm şeklinde kesin. Bir sos tenceresine zeytinyağını koyup soğan, Meksika biberi, sarımsak ve zencefili hafifçe kavurun. Havuçları ekleyip 5 dakika sonra üzerini geçecek kadar su ilave edip kaynatın. Havuçlar yumuşayıncaya kadar pişirin, ardından mutfak robotunda püre haline getirin.



Wasabi kreması

• 50 ml krema

• 5 gr wasabi tozu

• 1/2 misket limonu suyu

• 2 gr tuz

Bütün malzemeleri karıştırıp mikserde krem kıvamına gelene kadar çırpın.