Mevsim ahtapotu nasıl yapılır? Kırmızı lahana marinasyonu ile ahtapot tarifi
Deniz ürünlerine dayanamayanlardan mısınız? Karides, kalamar, ıstakoz, ahtapot favorileriniz arasında mı yer alıyor? O zaman size mükemmel bir önerimiz var: Mevsim ahtapotu... 'Peki, nasıl yapılır? sorunuzu duyar gibiyiz. İşte sizin için leziz mi leziz mevsim ahtapotu tarifi...
Deniz ürünleri arasında en sevilen tatlardan bir tanesi de ahtapottur. Ahtapotu birçok marinasyon yöntemiyle lezzetlendirebilirsiniz. Biz de sizin için mevsim ahtapotunu kırmızı lahana marinasyonuyla hazırladık. Bu muhteşem tadı denemek için tarifimize göz atmanız yeterli...
MEVSİM AHTAPOTU NASIL YAPILIR?
Malzemeler:
- 1 adet 1.5-2 kg ahtapot
- 1 su bardağı beyaz şarap
- 1 su bardağı su
- 1 adet defne yaprağı
- 1 adet soğan
- 3 çay kaşığı karabiber
- 100 gr iyotlu sofra tuzu
KIRMIZI LAHANA MARİNASYONU
- 1 adet orta boy kırmızı lahana
- 30 gr şeker
- 10 gr tuz
Hazırlanışı:
- Ahtapotun kafasını ayırın, ardından sofra tuzu ile 30 dakika sert bir şekilde ovun.
- Ovma işleminin ardından akan suyun altında iyice yıkayın.
- Bütün malzemelerle birlikte fırın tepsisine yerleştirin ve üzerini alüminyum folyo ile kapatın.
- Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 1.5 saat pişirin. Ardından kırmızı lahana marinasyonu için pişen ahtapotun derisini soyun, vantuzları çıkarmamaya özen gösterin.
- Kırmızı lahanayı katı meyve sıkacağında sıkın ve çıkan suyun içine tuz ve şekeri ekleyip karıştırın.
- Ahtapotu içine yerleştirip 4-5 saat bekletin ve mor rengini almasını sağlayın.
SUNUM ÖNERİSİ
- Havuç püresi
- 2 adet havuç
- 5 gr zencefil
- 1/4 soğan
- 1 diş sarımsak
- 1/2 acı Meksika biberi
- 10 ml zeytinyağı
Havuçları soyun ve 2cm x 2cm şeklinde kesin. Bir sos tenceresine zeytinyağını koyup soğan, Meksika biberi, sarımsak ve zencefili hafifçe kavurun. Havuçları ekleyip 5 dakika sonra üzerini geçecek kadar su ilave edip kaynatın. Havuçlar yumuşayıncaya kadar pişirin, ardından mutfak robotunda püre haline getirin.
WASABİ KREMASI
- 50 ml krema
- 5 gr wasabi tozu
- 1/2 misket limonu suyu
- 2 gr tuz
Bütün malzemeleri karıştırıp mikserde krem kıvamına gelene kadar çırpın.
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