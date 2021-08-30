Mevsim ahtapotu nasıl yapılır? Kırmızı lahana marinasyonu ile ahtapot tarifi

Deniz ürünleri arasında en sevilen tatlardan bir tanesi de ahtapottur. Ahtapotu birçok marinasyon yöntemiyle lezzetlendirebilirsiniz. Biz de sizin için mevsim ahtapotunu kırmızı lahana marinasyonuyla hazırladık. Bu muhteşem tadı denemek için tarifimize göz atmanız yeterli...

MEVSİM AHTAPOTU NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

1 adet 1.5-2 kg ahtapot

1 su bardağı beyaz şarap

1 su bardağı su

1 adet defne yaprağı

1 adet soğan

3 çay kaşığı karabiber

100 gr iyotlu sofra tuzu

KIRMIZI LAHANA MARİNASYONU

1 adet orta boy kırmızı lahana

30 gr şeker

10 gr tuz

Hazırlanışı:

Ahtapotun kafasını ayırın, ardından sofra tuzu ile 30 dakika sert bir şekilde ovun.

Ovma işleminin ardından akan suyun altında iyice yıkayın.

Bütün malzemelerle birlikte fırın tepsisine yerleştirin ve üzerini alüminyum folyo ile kapatın.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 1.5 saat pişirin. Ardından kırmızı lahana marinasyonu için pişen ahtapotun derisini soyun, vantuzları çıkarmamaya özen gösterin.

Kırmızı lahanayı katı meyve sıkacağında sıkın ve çıkan suyun içine tuz ve şekeri ekleyip karıştırın.

Ahtapotu içine yerleştirip 4-5 saat bekletin ve mor rengini almasını sağlayın.



SUNUM ÖNERİSİ

Havuç püresi

2 adet havuç

5 gr zencefil

1/4 soğan

1 diş sarımsak

1/2 acı Meksika biberi

10 ml zeytinyağı

Havuçları soyun ve 2cm x 2cm şeklinde kesin. Bir sos tenceresine zeytinyağını koyup soğan, Meksika biberi, sarımsak ve zencefili hafifçe kavurun. Havuçları ekleyip 5 dakika sonra üzerini geçecek kadar su ilave edip kaynatın. Havuçlar yumuşayıncaya kadar pişirin, ardından mutfak robotunda püre haline getirin.

WASABİ KREMASI

50 ml krema

5 gr wasabi tozu

1/2 misket limonu suyu

2 gr tuz

Bütün malzemeleri karıştırıp mikserde krem kıvamına gelene kadar çırpın.

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