Meyveli krep tarifi
Malzemeler:
1 su bardağı un
1 yumurta
1.5 su bardağı süt
Yarım çay bardağı toz şeker
3 yemek kaşığı ayçiçek yağı
Arası için
10-12 çilek
2 muz
Üzeri için
Karamelli Topping Sos
Hazırlanışı:
krep için, un ve yumurtayı bir cam kaseye alıp mikserle çırpın. şeker ve sütü ekleyip pürüzsüz bir karışım elde edene kadar çırpmaya devam edin. krep tavasını ayçiçek yağıyla yağlayın. harçtan bir kepçe kadar alarak tavaya yayın. hamurun her iki yüzünü pişirin. tüm harç bitene kadar aynı işlemi tekrarlayın. kreplerin arasına dilimlediğiniz çilek ve muzları yerleştirerek yarım ay olacak şekilde katlayın. üzerini karamelli topping sos ile süsleyerek servis yapın.