Meyveli krep tarifi

Malzemeler:

1 su bardağı un

1 yumurta

1.5 su bardağı süt

Yarım çay bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı ayçiçek yağı

Arası için

10-12 çilek

2 muz

Üzeri için

Karamelli Topping Sos



Hazırlanışı:

krep için, un ve yumurtayı bir cam kaseye alıp mikserle çırpın. şeker ve sütü ekleyip pürüzsüz bir karışım elde edene kadar çırpmaya devam edin. krep tavasını ayçiçek yağıyla yağlayın. harçtan bir kepçe kadar alarak tavaya yayın. hamurun her iki yüzünü pişirin. tüm harç bitene kadar aynı işlemi tekrarlayın. kreplerin arasına dilimlediğiniz çilek ve muzları yerleştirerek yarım ay olacak şekilde katlayın. üzerini karamelli topping sos ile süsleyerek servis yapın.