Vazgeçilmez sokak tadını evde kendiniz hazırlayın.

Malzemeler:

250 gr basmati pirinci

50 gr tereyağı

Sebze suyu

Dereotu

Nane

Maydanoz

1 tatlı kaşığı tarçın

Bir tutam karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

Midye harcı için

10-15 adet iç midye

100 gr un

1 tatlı kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı paprika

1 çay kaşığı toz sarımsak

1 tatlı kaşığı tuz



Hazırlanışı:

Pirinci iki saat suda bekletin ve suyunu süzün. Tencerede erimiş tereyağı içerisinde beş dakika kadar kavurun. Ardından üzerini kapatacak ölçüde sebze suyunu ilave edip kapalı şekilde suyunu çekene kadar orta derece ateşte pişirip demlenmeye bırakın. Hazırlanan pilava ince kıyılmış dereotu, nane ve maydanozu ekledikten sonra tuz, karabiber ve tarçın ile çeşnilendirebilirsiniz. Midye harcı için un, kimyon, paprika ve toz sarımsağı karıştırın ve iç midyeleri bu harca bulayın. İyice ısınmış yağda hafif renk alıncaya kadar; yaklaşık 4-5 dakika kızartın. Pilav üzerine uygun bir sunum ile yerleştirin. Midye tavayı dilim limon ile servis edebilirsiniz.