Vazgeçilmez sokak tadını evde kendiniz hazırlayın.
Malzemeler:
250 gr basmati pirinci
50 gr tereyağı
Sebze suyu
Dereotu
Nane
Maydanoz
1 tatlı kaşığı tarçın
Bir tutam karabiber
1 tatlı kaşığı tuz
Midye harcı için
10-15 adet iç midye
100 gr un
1 tatlı kaşığı kimyon
1 tatlı kaşığı paprika
1 çay kaşığı toz sarımsak
1 tatlı kaşığı tuz
Hazırlanışı:
Pirinci iki saat suda bekletin ve suyunu süzün. Tencerede erimiş tereyağı içerisinde beş dakika kadar kavurun. Ardından üzerini kapatacak ölçüde sebze suyunu ilave edip kapalı şekilde suyunu çekene kadar orta derece ateşte pişirip demlenmeye bırakın. Hazırlanan pilava ince kıyılmış dereotu, nane ve maydanozu ekledikten sonra tuz, karabiber ve tarçın ile çeşnilendirebilirsiniz. Midye harcı için un, kimyon, paprika ve toz sarımsağı karıştırın ve iç midyeleri bu harca bulayın. İyice ısınmış yağda hafif renk alıncaya kadar; yaklaşık 4-5 dakika kızartın. Pilav üzerine uygun bir sunum ile yerleştirin. Midye tavayı dilim limon ile servis edebilirsiniz.