Minik somon ruloları tarifi

Malzemeler:

250 gr somon füme

100 gr un

2 adet yumurta

180 ml süt

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı maydanoz

Frenk soğanı

İçi için;

125 gr labne peyniri

1 yemek kaşığı limon suyu

1 tatlı kaşığı dijon hardalı

1 tatlı kaşığı dereotu



Hazırlanışı:

Unu, hafifçe çırpılmış yumurtalar, sıvıyağ, süt ve ince kıyılmış maydanozla iyice çırpın. Hazırladığınız bu karışımı yağlanmış krep tavasında incecik krepler halinde pişirin. İç malzemesi için gerekli olan tüm malzemeyi de mikserle ayrı bir yerde çırpın. Kreplere peynirli karışımı sürün. Somon dilimlerini sıkıca rulo haline getirin. Kreplerin kenarlarına yerleştirin. Yine krepleri sıkıca sararak rulo haline getirin. Kenarlarını kesin. 2 santimetrelik minik rulolar olarak dilimleyin. Frenk soğanlarını kaynar suya batırıp çıkartın ve hemen soğuk suyla yıkayın. Minik somon rulolarını frenk soğanlarıyla bağlayarak servis edebilirsiniz.