Mısır gevrekli tavuk

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

3 kişilik

Malzemeler

6 adet tavuk baget

1 adet soğan

Zeytinyağı

Tuz, pul biber, karabiber, kekik

1 adet yumurta

Mısır gevreği (sade)



Hazırlanışı

Geniş bir kaba soğanı piyazlık doğrayın. Üzerine tuzu, baharatları ve zeytinyağını ilave edip karıştırın. Karışıma bagetleri ekleyip bagetleri soğanlı sosla güzelce harmanlayın. Bagetleri dilerseniz ikiye ayırarak kullanın. Buzdolabında en az 1 saat bekleterek terbiye edin. Bir yemek tabağına yumurtayı kırın, çatalla biraz çırpın. Başka bir yemek tabağına da mutfak robotundan geçirip biraz ufalttığınız mısır gevreklerini ekleyin. Tavuklarda kalan soğan parçalarını temizleyin. Butlara içlerinin güzel pişmesi için bıçakla 1-2 çizik atın. Önce yumurtaya, sonra mısır gevreğine bulayın. Yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine dizin. 200 derecede, önceden ısıtılmış fırında pişirin.