Mısır gevrekli tavuk
3 kişilik
Malzemeler
6 adet tavuk baget
1 adet soğan
Zeytinyağı
Tuz, pul biber, karabiber, kekik
1 adet yumurta
Mısır gevreği (sade)
Hazırlanışı
Geniş bir kaba soğanı piyazlık doğrayın.
Üzerine tuzu, baharatları ve zeytinyağını
ilave edip karıştırın. Karışıma bagetleri
ekleyip bagetleri soğanlı sosla güzelce
harmanlayın. Bagetleri dilerseniz ikiye
ayırarak kullanın. Buzdolabında en az
1 saat bekleterek terbiye edin. Bir yemek
tabağına yumurtayı kırın, çatalla biraz
çırpın. Başka bir yemek tabağına da mutfak
robotundan geçirip biraz ufalttığınız mısır
gevreklerini ekleyin. Tavuklarda kalan
soğan parçalarını temizleyin. Butlara
içlerinin güzel pişmesi için bıçakla
1-2 çizik atın. Önce yumurtaya, sonra
mısır gevreğine bulayın. Yağlı kağıt serilmiş
bir fırın tepsisine dizin. 200 derecede,
önceden ısıtılmış fırında pişirin.