Mısır unlu biber

Malzemeler:

750 gr çarliston biber

4 sivri biber

2-3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 diş sarımsak

5 su bardağı su

1 su bardağı mısır unu

Tuz

150 gr küp doğranmış dil peyniri

1 yemek kaşığı kıyılmış maydanoz

1 su bardağı rendelenmiş taze kaşar peyniri



Hazırlanışı:

Çarliston biberleri fırında közleyerek kabuklarını soyun. 4-5 tanesini ayırıp diğerlerinin çekirdeklerini temizleyin ve şeritler şeklinde doğrayın. Sivri biberleri ince doğrayıp zeytinyağında kavurun. Sarımsakları ezip şerit kesilmiş biberlerle birlikte tavaya ekleyin. Tuzunu ilave edip karıştırın. Bir tencerede su ve mısır ununu karıştırarak koyulaşana kadar pişirin. Üzerine dil peyniri ve maydanozu ekleyin. Tuz ile tatlandırın. Hazırladığınız karışımın 1/3’ünü yağlanmış fırın kabına yayın. Biberli sarımsaklı harcın yarısını üzerine dökün. Kalan mısır unlu harcın yarısını biberlerin üzerine yayın. Tekrar biberli harçtan ekleyin. En üste kalan mısır unlu harcı yayın ve rendelenmiş kaşar peyniri serpin. Ayırdığınız közlenmiş biberleri üzerine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 220 derece fırında kaşar peyniri eriyip hafifçe kızarana kadar pişirin. Sıcak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.