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Miti köfteli patates salatası

Miti köfteli patates salatası tarifi

Malzemeler:
1 büyük boy patates
100 g kıyma
Tuz
Karabiber
Kimyon
1 çay kaşığı salça
1 tatlı kaşığı sıvı yağ
3-4 yaprak roka

Hazırlanışı:
Kıymaya tuz, karabiber, kimyon ve salça ekleyin. İyice yoğurun. Her birini fındık büyüklüğünde parçalar koparıp avucunuzda yuvarlayın. Köfte hamurlarını sıvı yağda kızartın. Patatesi haşladıktan sonra küp şeklinde doğrayın. Tuzunu ekleyip tatlandırın. Servis kavanozuna aktarın. Üzerine kızarttığınız köfteleri, sonra da kıyılmış rokayı yerleştirin.

* Lezzet dergisinden alınmıştır.

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