Mozarella peyniri dolgulu misket köfte tarifi

Malzemeler:

500 g dana kıyma

1 su bardağı panko pane harcı

1 yumurta

1 yumurta sarısı

1 tatlı kaşığı soğan tozu

2 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

10-12 parça top mozarella peyniri

Marinara sos:

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 diş sarımsak

6 domates

1 soğan

2 tutam kuru kekik

5-6 dal taze fesleğen

Kırmızı pul biber

Tuz

Karabiber



Hazırlanışı:

Kıyma, panko pane harcı, yumurta, yumurta sarısı, ezilmiş sarımsak, soğan tozu, tuz ve karabiberi geniş bir yoğurma kabına alarak yoğurun. Yoğurdunuz köfteden elinizle ceviz büyüklüğünde toplar koparın. İçlerine mozarella peyniri toplarından koyarak yuvarlayın. Bir fırın kabına yağlı kağıt serin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında köftelerin üzeri kızarana kadar yaklaşık 20 dakika pişirin.