Mozzarella peynirli kabak salatası tarifi
Malzemeler:
3 kabak
100 gr mini mozzarella peyniri
Yarım demet dereotu
6 parça kurutulmuş domates
Yarım çay bardağı kuş üzümü
Sos için:
1 kahve fincanı zeytinyağı
1 diş sarmısak
1 limonun suyu
Tuz
Hazırlanışı:
Kabakların kabuklarını bıçakla hafifçe kazıyın ve kaynar suda birkaç dakika haşlayın. Kağıt havlu üzerine alıp suyunu süzün ve 2 cm genişliğinde verev olarak kesin. Kabakları bir kaseye alın üzerine mozzarella peynirlerini, kıyılmış dereotunu ve ince şeritler halinde doğranmış kuru domatesleri ekleyip harmanlayın. Sos için, zeytinyağı, limon suyu, rendelenmiş sarımsak ve tuzu bir kaseye alıp karıştırın. Salatanın üzerine gezdirin. Kuş üzümü serpiştirip servis yapın.