Mozzarella peynirli kabak salatası tarifi

Malzemeler:

3 kabak

100 gr mini mozzarella peyniri

Yarım demet dereotu

6 parça kurutulmuş domates

Yarım çay bardağı kuş üzümü

Sos için:

1 kahve fincanı zeytinyağı

1 diş sarmısak

1 limonun suyu

Tuz



Hazırlanışı:

Kabakların kabuklarını bıçakla hafifçe kazıyın ve kaynar suda birkaç dakika haşlayın. Kağıt havlu üzerine alıp suyunu süzün ve 2 cm genişliğinde verev olarak kesin. Kabakları bir kaseye alın üzerine mozzarella peynirlerini, kıyılmış dereotunu ve ince şeritler halinde doğranmış kuru domatesleri ekleyip harmanlayın. Sos için, zeytinyağı, limon suyu, rendelenmiş sarımsak ve tuzu bir kaseye alıp karıştırın. Salatanın üzerine gezdirin. Kuş üzümü serpiştirip servis yapın.