Muffin kalıbında peynir soslu köfte tarifi
Malzemeler:
1 kg dana kıyma
Yarım su bardağı ekmek içi
2 diş ezilmiş sarımsak
2 yumurta
3-4 dal maydanoz
Yarım su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı karabiber
Peynir sos için:
1 su bardağı süt
Yarım su bardağı hazır krema
Yarım su bardağı rendelenmiş beyaz peynir
2 dal yeşil soğan
5-6 dal dereotu
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı tuz
Hazırlanışı:
Köfte için gerekli olan bütün malzemeyi derin bir kaba alarak iyice yoğurun. Ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp yuvarlayın. Köfteleri hafif yağlayıp unladığınız muffin kalıplarına alın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında kızarana kadar pişirin.