Muffin kalıbında peynir soslu köfte tarifi

Malzemeler:

1 kg dana kıyma

Yarım su bardağı ekmek içi

2 diş ezilmiş sarımsak

2 yumurta

3-4 dal maydanoz

Yarım su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı karabiber

Peynir sos için:

1 su bardağı süt

Yarım su bardağı hazır krema

Yarım su bardağı rendelenmiş beyaz peynir

2 dal yeşil soğan

5-6 dal dereotu

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz



Hazırlanışı:

Köfte için gerekli olan bütün malzemeyi derin bir kaba alarak iyice yoğurun. Ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp yuvarlayın. Köfteleri hafif yağlayıp unladığınız muffin kalıplarına alın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında kızarana kadar pişirin.