Lezzetli ve son derece faydalı bir yemek tavuklu pilav. Geleneksel mutfak kültürümüzün önemli bir parçası olan tavuklu pilav pratik pişirilişiyle mutfaklarınızda, üstelik en sevdiğiniz tezgâh tadıyla. Tavuklu pilav sizin ve özellikle pilav seven çocuklarınızın tavukla tanışmasında bir öncü olabilir. Tavuklu pilavın lezzetiyle ailenizi tanıştırın.

Geleneksel damak tadımızın ve Türk mutfağının en önemli yemeği hiç kuşkusuz pilav. Bereketin sembolü pirinç 15. Yüzyılda ilk kez Hindistan’dan Osmanlı topraklarına gelir. İlk olarak saray mutfağının bir parçası olan pilavın ham maddesi olan çeltiğin Osmanlı topraklarında ekilmeye başlamasıyla 18. Yüzyılda üretimi ve tüketimi artar. Pilav ilk zamanlarda zenginlik belirtisi olarak düğünlerin ve şölenlerin ana yemeği haline gelir. Halk arasında bulgur pilavı daha sık tüketilirken 20. yüzyılın başlarında halk arasında da pilav tüketimi yaygınlaşır ve bugünkü halini alır. Pilav bu coğrafyada zamanla çeşitli malzemeler ve çeşnilerle lezzet ve sağlık açısından zengin bir hale gelir. Farklı bir besin katkısıyla zenginleşen pilav denince ilk akla gelen örnek şüphesiz tavuklu pilav. Farklı ve çeşit çeşit pilavlar arasında halk arasında en çok tüketilen ve sevilen tavuklu pilav ilk kez 16. yüzyılda Osmanlı saray mutfağında pişirilmiş. Tavuklu pilav sokak yemeği kültürünün de önemli bir parçası. Tavuklu tezgah pilavı tadı bir çoğumuzun tat hafızasında güçlü bir yer tutuyor. İşte sokakların yıldızı, saraylara layık tavuklu pilav için pratik bir tarif.

Oldukça Faydalı Tavuklu Pilav

Son derece pratik bir biçimde pişirilebilen tavuklu pilav, lezzeti ve doyuruculuğuyla tek başına ana yemek boşluğunu doldurabilir. B ve D vitamini içermesinin yanı sıra kalsiyum deposu olan pirinç, nişasta içeriğiyle vücuda enerji verirken protein ve yağ açısından son derece zengin olan tavuk A, B, C, D, K vitamini, fosfor, demir açısından vücudun ihtiyacını karşılar. Demek ki tavuklu pilav bir mineral, vitamin ve enerji deposu. Özellikle organik olarak yetiştirilmiş sağlıklı tavuk ürünleri ve pilav için doğru pirinç seçildiğinde tavuklu pilav çok lezzetli ve sağlıklı bir yemek oluyor.

Tavuklu Pilav Malzemeleri

2 adet organik tavuk göğsü

1 tatlı kaşığı tuz

2 su bardağı pilavlık pirinç

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı tereyağı

3 su bardağı tavuk suyu

1 çay kaşığı karabiber

Tavuklu Pilavın Hazırlanışı

2 adet tavuk göğsünü iyice yıkadıktan sonra derin bir kabın içine 5 su bardağı su ekleyerek kaynamaya bırakın. Tavuk göğüsleri yumuşayana kadar kaynatın. Pişen tavukları ayrı bir tabakta ince ince ayırın. Pilav için pirinçlerinizi sıcak ılık suda 15 dakika bekletin ve iyice yıkayın. Daha sonra tereyağı ve zeytinyağını pilav tavasına alın ve ısıtın. Öncesinde yıkadığınız pirinçleri süzün, ısınan yağın üzerinde ekleyin ve şeffaflaşıncaya kadar kavurun. Kavrulan pirinçlere 3 su bardağı tavuk suyunu ilave ederek 10 dakika kısık ateşte pişirin. Suyunu çektikten sonra tel tel ayırdığınız tavukları pilavınızın üstüne örtün. 2 dakika kadar kısık ateşte pişirdikten sonra karabiberini ekleyip bir kez karıştırın. Tavuklu pilav servise hazırdır.