Mürekkep balıklı noodle tarifi

Malzemeler:

Yarım paket mürekkepli noodle

2 adet jumbo karides

Zeytinyağı

Tuz

Karabiber

1 yemek kaşığı elma sirkesi



Hazırlanışı:

Kaynayan su içine 1 yemek kaşığı elma sirkesi ekledikten sonra jumbo karidesleri içine atın. Yaklaşık 5 dakika haşlamanız yeterli. Çıkarıp, soğumaya bırakın. Ayrı bir yerde noodle’ı 20 dakika haşlayın. Ardından 1 yemek kaşığı zeytinyağı ve 1 çay kaşığı tuzla noodle’ı çevirin. Soğumuş karidesi 1 çay bardağı zeytinyağı, tuz ve karabiber ile marine edin. Tabağa ilk olarak noodle’ı üzerine de karidesleri koyarak servis edebilirsiniz.