Mürekkep balıklı noodle tarifi
Malzemeler:
Yarım paket mürekkepli noodle
2 adet jumbo karides
Zeytinyağı
Tuz
Karabiber
1 yemek kaşığı elma sirkesi
Hazırlanışı:
Kaynayan su içine 1 yemek kaşığı elma sirkesi ekledikten sonra jumbo karidesleri içine atın. Yaklaşık 5 dakika haşlamanız yeterli. Çıkarıp, soğumaya bırakın. Ayrı bir yerde noodle’ı 20 dakika haşlayın. Ardından 1 yemek kaşığı zeytinyağı ve 1 çay kaşığı tuzla noodle’ı çevirin. Soğumuş karidesi 1 çay bardağı zeytinyağı, tuz ve karabiber ile marine edin. Tabağa ilk olarak noodle’ı üzerine de karidesleri koyarak servis edebilirsiniz.