Naneli cacık yatağında kuzu pirzola tarifi

Malzemeler:

Naneli cacık yatağında kuzu pirzola

8 parça kuzu pirzola

Marinasyon için

1 çay bardağı zeytinyağı

2 diş sarımsak

4 yemek kaşığı taze kekik

Değirmen karabiber

Naneli cacık için

1 su bardağı süzme yoğurt

1 demet nane



Hazırlanışı:

Marinasyon için zeytinyağını yayvan bir kaba alın. Ezdiğiniz sarımsak, taze kekik ve karabiberi ilave edip karıştırın. Kuzu pirzolaları sosa ilave edip buzdolabında 40 dakika dinlendirin. Naneli cacık için hafif çırptığınız süzme yoğurdu ezdiğiniz sarımsak ve ince kıydığınız nane ile karıştırıp bir servis tabağının tabanına yayın. Marine olan kuzu pirzolaları yapışmaz yüzeyli bir tavada kızartın. Naneli cacığın üzerine yerleştirip sıcak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.