Lezzetli ve hafif bir öneri...

Malzemeler

1 su bardağı başak başı bulgur

3-4 salatalık turşusu

1 soğan

Yarım demet maydanoz

Yarım demet dereotu

2 dal reyhan

1 büyük nar

1 su bardağı iri çekilmiş ceviz içi

Sosu için

1 limon

1 tatlı kaşığı koruk ekşisi

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı sirke

Tuz

Karabiber

Üzeri için

Nar taneleri



Hazırlanışı:

Bulguru geniş bir kaseye alın. üzerine sıcak su ekleyip 15-20 dakika bekletin. Küp doğradığınz turşu ve soğan, ince kıydığınız yeşillikler, ayıkladığınız nar, ceviz içi ve şişen bulguru geniş bir kasede karıştırın. Sosu için gerekli olan tüm malzemeyi bir kasede karıştırıp salatanın üzerine gezdirin. Nar taneleri ile süsleyerek servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.



