Narlı, Çörek Otlu Avokado Humus

Sağlıklı yağlarla, vitamin, protein ve fito besinlerle dolu nefis bir alternatif…

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2 diş sarımsak1 limonun suyu1 çorba kaşığı dijon hardalı1 kase haşlanmış nohut3 çorba kaşığı tahin2 çorba kaşığı zeytinyağı1 adet olgun avokado (soyulmuş)TuzÜzerine serpmek için nar taneleri ve çörek otuÇok az zeytinyağında doğradığınız sarımsakları pembeleştirin. Yarım limonun suyunu ve hardalı da ekleyerek mutfak robotundan geçirin. Üzerine haşlanmış nohutları ve bir tutam tuz ekleyin, karıştırın. Tahini, 1 kaşık zeytinyağını da ekleyerek karıştırmaya devam edin. Tadına bakın ve derince bir kaseye alın. Mutfak robotunu yıkamadan bu kez avokado, yarım limonun suyu, 1 kaşık zeytinyağı ve bir tutam tuz atarak karıştırın. Avokado püresini nohutlu püre ile bir kaşık yardımıyla karıştırın. Üzerine bolca çörek otu ve nar tanesi serpiştirerek servise hazır hale getirin.