Narlı, Çörek Otlu Avokado Humus
Sağlıklı yağlarla, vitamin, protein ve fito besinlerle dolu nefis bir alternatif…
- kişilik
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MALZEMELER:
2 diş sarımsak
1 limonun suyu
1 çorba kaşığı dijon hardalı
1 kase haşlanmış nohut
3 çorba kaşığı tahin
2 çorba kaşığı zeytinyağı
1 adet olgun avokado (soyulmuş)
Tuz
Üzerine serpmek için nar taneleri ve çörek otu
HAZIRLANIŞI:
Çok az zeytinyağında doğradığınız sarımsakları pembeleştirin. Yarım limonun suyunu ve hardalı da ekleyerek mutfak robotundan geçirin. Üzerine haşlanmış nohutları ve bir tutam tuz ekleyin, karıştırın. Tahini, 1 kaşık zeytinyağını da ekleyerek karıştırmaya devam edin. Tadına bakın ve derince bir kaseye alın. Mutfak robotunu yıkamadan bu kez avokado, yarım limonun suyu, 1 kaşık zeytinyağı ve bir tutam tuz atarak karıştırın. Avokado püresini nohutlu püre ile bir kaşık yardımıyla karıştırın. Üzerine bolca çörek otu ve nar tanesi serpiştirerek servise hazır hale getirin.