Narlı Turunçgil Salatası

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Kış hastalıklarına dur demek için vitamin kürünüz hazır… Salatanızdaki turunçgiller tam bir C vitamini bombası.

- kişilik -

MALZEMELER:

Birer adet portakal, kan portakalı,kırmızı ve pembe greyfurt, pomelo

3 adet mandalina

1 bardak nar tanesi

1/2 bardak naneli-limonlu kuş lokumu

(isteğe bağlı)



HAZIRLANIŞI:

Meyveleri soyun, doğrayın. Greyfurtların zarlarını da çıkarın. Pomelo ya da portakalları halkalar halinde keserek tabana yayın. Üzerine diğer dilimlenmiş, parçalara ayrılmış meyveleri yerleştirin. Nar tanelerini ve lokumları serpiştirerek servise hazır hale getirin.