Narlı ve karidesli salata tarifi
Malzemeler:
500 gr soyulmuş karides
100 gr yeşil zeytin
3 yemek kaşığı nar ekşisi
1 çay bardağı sızma zeytinyağı
Yarım (ayıklanmış) nar
1 demet maydanoz
Hazırlanışı:
Karidesleri kaynayan suya atıp 3 dakika haşlayın. Yeşil zeytinleri dilimleyin. Karides, yeşil zeytin, nar ekşisi ve tuzu karıştırıp 1 saat bekletin. Maydanozları yıkayıp kıyın. Karışıma ilave edin. Zeytinyağını ekleyip harmanlayın. Servis tabağına alıp nar taneleriyle süsleyerek servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.