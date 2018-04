Narlı ve kestaneli pilav

Davet sofraları için bir öneri..

6 kişilik -

Malzemeler

2 su bardağı yasemin pirinci

3 su bardağı sıcak et suyu veya tavuk suyu

1 tutam zencefil

5 soyulmuş kestane

1 yemek kaşığı limon suyu

Yarım su bardağı kabuğu soyulmuş badem

Tuz

Karabiber

1 nar

1 yemek kaşığı zeytinyağı

40 gr tereyağı



Hazırlanışı:

Pirinci birer çay kaşığı tuz ve limon suyu ilave edilmiş sıcak suda beklettikten sonra bol suyla yıkayıp süzün. Haşlayıp kabuğunu soyduğunuz kestaneleri küçük parçalar şeklinde doğrayın. Tereyağı ve zeytinyağını pilav tenceresinde ısıtıp pirinci ve kabuklarını soyup ortadan ikiye kestiğiniz bademleri ilave edin. Kısık ateşte karıştırarak 5 dakika kavurun. Sıcak et suyunun içine tuz, karabiber ve zencefili ekleyerek karıştırın. Hazırladığınız et suyunu pirince ilave edin. Bir taşım kaynayınca ocağı kısın. Pirinçler suyunu çekene kadar pişirin. Nar ve kestaneyle süsleyip servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.