Nehir çorbası tarifi

Malzemeler:

1/2 çay bardağı ekşitilmiş süzme yoğurt

1 çay bardağı yoğurt

2 yemek kaşığı haşlanmış yarma buğday

2 yemek kaşığı haşlanmış nohut

1 kaşık tereyağı

Tuz, reyhan, dereotu, ceviz ve taze nane



Hazırlanışı:

Buğday ve nohutu bir gün önceden ıslatıp haşlayın. Süzme yoğurdu ve yoğurdu tahta kaşıkla iyice karıştırın. Tuz, nohut, buğdayı ekleyip karıştırın. Üzerine tereyağı gezdirin. Reyhan, dereotu, ceviz ve taze nane ile süsleyip servis edin.







*Formsante dergisinden alınmıştır.