Niscoise salatası tarifi

Malzemeler:

1 çengelköy salatalığı

1/3 dilim ançuez

3 siyah zeytin

60 gr tonbalığı

3 kapari çiçeği

1 kırmızıbiber

Yarım yumurta

1/4 domates

1 yeşil zeytin

3 taze fasulye

1 kırmızı soğan halkası

2-3 yaprak mevsim yeşilliği

1 çay kaşığı pesto sos

1 çay kaşığı limon suyu

Tuz ve öğütülmüş karabiber



Hazırlanışı:

Taze fasulyeyi ayıklayıp uzunlamasına şerit halinde kesin. Tuzlu ve kaynar suda rengi bozulmayacak şekilde haşlayıp, direkt soğuk suya alıp kurulayın. Yumurtayı haşlayın. Boylamasına altı eşip parçaya bölün. Biberi közleyip uzunlamasına kesin. Salatalıkları soyup uzunlamasına 3 eşit parçaya bölün. Servis tabağına alın. Üzerine zeytin saplanmış çöp şiş yerleştirin. Sırasıyla ton balığı, ançüez, mevsim yeşilliği, közlenmiş biber, kapari çiçekleri, yumurta, domates, fasulye, yeşil zeytin ve pesto sosu ekleyin. Zeytinyağı, limon suyu, tuz ve karabiberi karıştırıp salatanın üzerine döküp servis yapın.