Nohutlu ve bezelyeli kısır tarifi

Malzemeler:

1.5 su bardağı köftelik bulgur

Yarım su bardağı nohut

Yarım su bardağı bezelye

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

6 taze soğan

Yarım su bardağı

kıyılmış maydanoz

1 su bardağı kıyılmış kıvırcık yaprağı

Kimyon

Karabiber

Tuz

Kırmızı pul biber

1 limonun suyu

2 yemek kaşığı nar ekşisi

Yarım çay bardağı zeytinyağı



Hazırlanışı:

Nohut ve bezelyeleri bir gece önceden suda bekletip yumuşayıncaya kadar haşlayın. Bulguru bir kaseye alıp üzerine sıcak su gezdirin ve üzerine kapak kapatarak yumuşayıncaya kadar bekletin. Bulgura salçaları ve baharatları ekleyip iyice karıştırın. Soğanları ince doğrayın. Haşlanmış bezelye, nohut, maydanoz, soğan, kıvırcık, nar ekşisi, limon suyu, zeytinyağı ekleyip tekrar karıştırın. Servis yapın.