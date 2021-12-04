Oduncu böreği tarifi nasıl yapılır? Pratik ve lezzetli
Hafta sonu için alternatif bir börek önerisi: Oduncu böreği tarifi... Nasıl yapılır diyorsanız işte oduncu böreği tarifi için gerekli malzemeler ve tarifin yapım aşamaları...
Malzemeler:
3 yufka
Yarım çay bardağı zeytinyağı
1 su bardağı soda
İç harcı için:
2 rendelenmiş kabak
Yarım demet maydanoz
Yarım demet dereotu
2 yumurta
Tuz, karabiber
1 su bardağı lor peyniri
Yarım çay bardağı un
Hazırlanışı:
Yağlanmış tepsiye ilk yufkayı buruşturarak yayın. Soda ve zeytinyağını bir kasede karıştırın. Rendelenmiş kabak, kıyılmış maydanoz, kıyılmış dereotu, yumurtalar, tuz, karabiber, lor peyniri ve unu bir kasede karıştırın. İlk yufkanın üzerine kabaklı harçtan serpin. Diğer yufkayı harcın üzerine buruşturarak yayın. Zeytinyağlı karışımdan üzerine gezdirin. Kalan iç harç ve yufka sıralamasıyla işlemi tamamlayın. Zeytinyağlı karışımı üzerine gezdirerek dökün. Böreği kare dilimler şeklinde kesin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Servis yapın.