Örgülü pilav

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Sunumu şık lezzeti çok!

6 kişilik -

Malzemeler

1.5 su bardağı baldo pirinç

3 su bardağı su

Yarım su bardağı bezelye

30 gr tereyağı

1.5 su bardağı un

1 yemek kaşığı su

Antep fıstığı içi

1 yumurta

Tuz

Karabiber



Hazırlanışı:

Tereyağını tencerede eritin. Pirinci ve 3 bardak suyu ilave edin. Tuzla tatlandırıp pişirin. Ocaktan almadan önce bezelyeyi ekleyerek harmanlayın. Un, su ve yumurtayı karıştırıp yoğurun. Hamuru ince açıp bir parmak kalınlığında şeritler kesin ve yağladığınız fırın kabına kafes şeklinde yerleştirin. Kafesin boşluklarına Antep fıstıklarını dizin. Üzerine pilavı dökerek hamurun uçlarını üzerine kapatın. Hamur pembeleşinceye kadar sıcak fırında pişirin. Ters çevirip servis yapın.



* Tarif Lezzet dergisinden alınmıştır.



