Örgülü pilav
Sunumu şık lezzeti çok!
6 kişilik
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Malzemeler
1.5 su bardağı baldo pirinç
3 su bardağı su
Yarım su bardağı bezelye
30 gr tereyağı
1.5 su bardağı un
1 yemek kaşığı su
Antep fıstığı içi
1 yumurta
Tuz
Karabiber
Hazırlanışı:
Tereyağını tencerede eritin. Pirinci ve 3 bardak suyu ilave edin. Tuzla tatlandırıp pişirin. Ocaktan almadan önce bezelyeyi ekleyerek harmanlayın. Un, su ve yumurtayı karıştırıp yoğurun. Hamuru ince açıp bir parmak kalınlığında şeritler kesin ve yağladığınız fırın kabına kafes şeklinde yerleştirin. Kafesin boşluklarına Antep fıstıklarını dizin. Üzerine pilavı dökerek hamurun uçlarını üzerine kapatın. Hamur pembeleşinceye kadar sıcak fırında pişirin. Ters çevirip servis yapın.
* Tarif Lezzet dergisinden alınmıştır.