Orman meyveleri soslu dana bonfile tarifi

Malzemeler:

180 gr dana bonfile

100 gr haşlanmış patates

50 ml krema

20 gr tereyağı

Zeytinyağı

1 adet baby havuç

1 adet baby kabak

1 adet baby patlıcan

1 dilim haşlanmış koçan mısır

20 gr raspberry

20 gr black berry

Tuz, karabiber



Hazırlanışı:

Patatesi haşlayın ve kabuğunu soyup süzgeçten geçirin. Tavaya alıp krema ve tereyağını ekleyip püre haline getirin. Baharatlarla tatlandırıp kenara alın. Sebzeleri kesip zeytinyağı ve baharata bulayın. Izgarada ya da ızgara izli tavada iz alana kadar pişirin ve kenarda sıcak bir şekilde bekletin. Bir havanda meyveleri püre haline getirin. Ardından ayrı bir tavada bonfilenin her tarafını baharatlayarak kızartın ve kenara alın. Aynı tavaya biraz su ve orman meyvesi püresi ekleyip kısık ateşte pişirin. Püreyi ve sebzeleri tabağa dizin. Eti dilimleyip tabağa koyun. Üzerine sosu gezdirdikten sonra servis edebilirsiniz.