Orman meyveleri soslu dana bonfile tarifi
Malzemeler:
180 gr dana bonfile
100 gr haşlanmış patates
50 ml krema
20 gr tereyağı
Zeytinyağı
1 adet baby havuç
1 adet baby kabak
1 adet baby patlıcan
1 dilim haşlanmış koçan mısır
20 gr raspberry
20 gr black berry
Tuz, karabiber
Hazırlanışı:
Patatesi haşlayın ve kabuğunu soyup süzgeçten geçirin. Tavaya alıp krema ve tereyağını ekleyip püre haline getirin. Baharatlarla tatlandırıp kenara alın. Sebzeleri kesip zeytinyağı ve baharata bulayın. Izgarada ya da ızgara izli tavada iz alana kadar pişirin ve kenarda sıcak bir şekilde bekletin. Bir havanda meyveleri püre haline getirin. Ardından ayrı bir tavada bonfilenin her tarafını baharatlayarak kızartın ve kenara alın. Aynı tavaya biraz su ve orman meyvesi püresi ekleyip kısık ateşte pişirin. Püreyi ve sebzeleri tabağa dizin. Eti dilimleyip tabağa koyun. Üzerine sosu gezdirdikten sonra servis edebilirsiniz.