Osso bucco tarifleri

Malzemeler:

4 dana incik (osso bucco)

500 g taze bebek patates

2 kereviz sapı

300 ml su

100 ml kırmızı şarap

100 g un

3 diş sarımsak

30 g domates salçası

2-3 adet yıldız anason

6-7 dal maydanoz (ince kıyılmış)

Tuz

Karabiber

Zeytinyağı



Hazırlanışı:

Dana incikleri una bulayın ve çok az zeytinyağlı kızgın bir tavada kırmızı kısmı kalmayacak şekilde mühürleyin. Patatesler hariç tüm malzeme ile birlikte fırın tepsisine alın ve üzerini alüminyum folyo ile kapatın. Önceden ısıtılmış 150 derecelik fırında yaklaşık 3-3,5 saat pişirin, pişirme süresinin son 1 saatinde patatesleri ekleyin. Osso Bucco’nuzu ince kıyılmış maydanoz ile süsleyerek servis edin.