Akşam yemeğinde palamuta ne dersiniz?

Malzemeler

1 palamut

2 patates

1 havuç

2 pırasa

4 diş sarımsak

2 soğan

1 limonun suyu

1 tatlı kaşığı tane karabiber

Tuz

4 defne yaprağı

Zeytinyağı



Hazırlanışı:

Temizlenmiş balık, patates, havuç, pırasa, sarımsak ve soğanı halka şeklinde doğrayın. Bir pilav tenceresinin en altına patates üstüne balık ve geri kalan malzemeleri ekleyin. Limon suyu, karabiber, tuz, defne yaprağı, zeytinyağı ve suyu ekleyip ocakta kaynatın. Kaynadıktan sonra kapağını kapatıp altını kısın. 30 dakika daha pişirip sıcak servis yapın.

* Lezzet dergisinden alınmıştır.





