Palamut köftesi
Palamutu bir de böyle deneyin!
6 kişilik
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Malzemeler
3 palamut
200 gr tuzsuz tereyağı
Yarım ekmeğin içi
500 ml süt
2 yumurtanın sarısı
1 çay bardağı un
1 çay kaşığı tuz
5 su bardağı su
Hazırlanışı:
Filetoları et tokmağıyla iyice döverek ezin. Dövdüğünüz ete tereyağını da ekleyerek dövmeye devam edin. Ekmek içini süte yatırıp bekletin. Sıkarak sütü süzün. Ekmeği balığa ilave edin. Karışıma yumurta sarılarını ekleyip dövmeye devam edin. Bir tepsiye un serpip köfteleri una bulayın. Su, tuz ekleyip büyük bir tencerede kaynatıp köfteleri ekleyin. Haşlayıp suyunu süzün ve servis yapın.