Şef Danilo Zanna'dan çok lezzetli bir tarif

Malzemeler

2 haşlanmış kırmızı pancar

1 demet dereotu, maydanoz ve mercanköşk karışımı

600 gr somon fileto

1 kg kaya tuzu



Hazırlanışı

Pancarların küçük parçalar şeklinde doğrayın. Dereotu, maydanoz ve mercanköşk karışımını ince ince kıyın ve pancar ile karıştırın. Somonu, içine zeytinyağı sürülmüş fırın tepsisine alın. Üzerini tuz ve pancar püresi ile kaplayıp buzdolabında 8 saat bekletin. Üzerindeki pancar püresi ve tuzu temizleyip dilimledikten sonra dilerseniz yanında avokado dilimleriyle birlikte servis yapın.