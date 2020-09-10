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Pancar ile marine edilmiş somon

Şef Danilo Zanna'dan çok lezzetli bir tarif

Malzemeler
2 haşlanmış kırmızı pancar
1 demet dereotu, maydanoz ve mercanköşk karışımı
600 gr somon fileto
1 kg kaya tuzu

Hazırlanışı
Pancarların küçük parçalar şeklinde doğrayın. Dereotu, maydanoz ve mercanköşk karışımını ince ince kıyın ve pancar ile karıştırın. Somonu, içine zeytinyağı sürülmüş fırın tepsisine alın. Üzerini tuz ve pancar püresi ile kaplayıp buzdolabında 8 saat bekletin. Üzerindeki pancar püresi ve tuzu temizleyip dilimledikten sonra dilerseniz yanında avokado dilimleriyle birlikte servis yapın.

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