Pancarlı kaju soslu çiğ lahana salatası tarifi

Malzemeler:

200 g beyaz lahana

1 adet olgun avokado

Bir fiske tuz

Yarım limon suyu

Ev yapımı pancarlı kaju sos



Hazırlanışı:

Lahanaları temizleyip doğrayın. Püre haline getirdiğiniz avokado, tuz ve limon suyu ile birlikte iyice karıştırın. Üzerine pancarlı kaju sos ilave ederek servis edin.



Ev yapımı pancarlı kaju sos

Malzemeler:

100 g önceden ıslatılmış kaju

50 g su

1 küçük boy pancar

Bir fiske tuz

Yarım limonun suyu

1 diş sarımsak



Hazırlanışı:

Tüm malzemeleri blender'da püre haline gelene kadar çekin.



* Formsante dergisinden alınmıştır.

