Pancarlı kaju soslu çiğ lahana salatası tarifi
Malzemeler:
200 g beyaz lahana
1 adet olgun avokado
Bir fiske tuz
Yarım limon suyu
Ev yapımı pancarlı kaju sos
Hazırlanışı:
Lahanaları temizleyip doğrayın. Püre haline getirdiğiniz avokado, tuz ve limon suyu ile birlikte iyice karıştırın. Üzerine pancarlı kaju sos ilave ederek servis edin.
Ev yapımı pancarlı kaju sos
Malzemeler:
100 g önceden ıslatılmış kaju
50 g su
1 küçük boy pancar
Bir fiske tuz
Yarım limonun suyu
1 diş sarımsak
Hazırlanışı:
Tüm malzemeleri blender'da püre haline gelene kadar çekin.
* Formsante dergisinden alınmıştır.