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Pancarlı palamut tava

Pancarlı palamut tava tarifi

Malzemeler:
1 adet palamut (Temizlenmiş ve fileto hazırlanmış)
1 adet pancar
1 tatlı kaşığı nar ekşisi
2 yemek kaşığı un
Kızartmak için sıvı yağ
3 dal frenk soğanı
Tuz, taze çekilmiş karabiber
1 adet yeşil limon

Hazırlanışı:
Pancarın kabuğunu soyduktan sonra ince ince dilimleyip tencereye yerleştirin. Üzerine 2 bardak su ekleyip yumuşayana kadar haşlayın ve suyunu süzün. Nar ekşisi ile tatlandırın. Fileto balığın her iki tarafını una buladıktan sonra kızgın yağda kızartın. Servis tabağına önce pancar dilimlerini, üzerine de kızartmış olduğunuz balığı yerleştirin. İnce kıyılmış frenk soğanı serpin, yeşil limon dilimleri ile birlikte hemen servis yapın.

* Lezzet dergisinden alınmıştır.

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