Pancarlı portakal salatası tarifi

Malzemeler:

4 orta boy pancar

4 portakal

2 kırmızı soğan

300 gr Akdeniz yeşillikleri

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 küçük limonun suyu

1 çay kaşığı toz şeker

Yarım tatlı kaşığı tuz



Hazırlanışı:

Pancarların kabuğunu temizleyip haşlayın. Kabuklarını soyup iri parçalar şeklinde doğrayın. Portakalların kabuğunu soyup iç kabuklarını temizleyecek şekilde doğrayın. Kırmızı soğanların kabuğunu soyup incecik halkalar şeklinde kesin. Zeytinyağı, limon suyu, şeker ve tuzu küçük bir kasede iyice çırpın. Akdeniz yeşilliklerini iri parçalar şeklinde koparıp büyük bir salata kasesine alın. Portakal, pancar ve soğanı ekleyip harmanlayın. Üzerine zeytinyağlı limon sosunu gezdirip servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.