Pastırmalı patates çorbası tarifi
Malzemeler:
3 patates
15 gr tereyağı
Zeytinyağı
1 yemek kaşığı tepeleme un
100 ml krema
5 su bardağı su
100 gr pastırma
Tuz, karabiber
Hazırlanışı:
Büyük bir tencerede unu tereyağıyla birlikte kavurun. Suyu ve kabuğu soyulmuş patatesleri ekleyip karıştırın. Tuz ve karabiberini de ekleyip kaynamaya bırakın. Patatesler piştiğinde kremayı ilave edin ve 10 dakika daha kısık ateşte pişirin. Ocağı kapattıktan sonra çorbayı ezerek pürüzsüz bir kıvama getirin. İnce kesilmiş pastırmaları tavada çok az zeytinyağında kavurun. Çorbanın üzerine ekleyip servis yapın.