Pastırmalı patates çorbası tarifi

Malzemeler:

3 patates

15 gr tereyağı

Zeytinyağı

1 yemek kaşığı tepeleme un

100 ml krema

5 su bardağı su

100 gr pastırma

Tuz, karabiber



Hazırlanışı:

Büyük bir tencerede unu tereyağıyla birlikte kavurun. Suyu ve kabuğu soyulmuş patatesleri ekleyip karıştırın. Tuz ve karabiberini de ekleyip kaynamaya bırakın. Patatesler piştiğinde kremayı ilave edin ve 10 dakika daha kısık ateşte pişirin. Ocağı kapattıktan sonra çorbayı ezerek pürüzsüz bir kıvama getirin. İnce kesilmiş pastırmaları tavada çok az zeytinyağında kavurun. Çorbanın üzerine ekleyip servis yapın.