Patates dolgulu kırmızıbiber tarifi
Malzemeler:
8 kırmızıbiber
4 patates
Yarım su bardağı haşlanmış bezelye
1 çay kaşığı hardal
30 gr tereyağı
Tuz
Karabiber
Hazırlanışı:
Kırmızıbiberleri fırın ızgarasında közleyip kabuklarını soyun. Uzunlamasına bıçakla keserek içlerini temizleyin. Patatesleri haşlayıp ezerek püre haline getirin. Tereyağı, tuz, karabiber, hardal ve bezelyeleri ekleyip karıştırın. Patates püresini biberlerin içlerine paylaştırın ve rulo sarın. Yağlı kağıt serili tepsiye dizip üzerlerine tereyağı sürün. Tuz, karabiber serpiştirip 190 dereceye ayarlanmış fırında 15 dakika pişirin. Sıcak servis yapın.
* Lezzet dergisinde alınmıştır.