Patatesli köfte şişleri tarifi

Malzemeler:

2 patates

250 gr kiraz domates

350 gr kıyma

1 yumurta

1 soğan

3 yemek kaşığı ince kıyılmış maydanoz

2 dilim ufalanmış bayat ekmek içi

Tuz

Karabiber

Kimyon

Kızartmak için

Ayçiçeği yağı



Hazırlanışı:

Patatesleri soyup küp şeklinde doğrayın ve kızgın yağda kızartın. Soğanı rendeleyip kıymaya karıştırın. Yumurta, ekmek içi, tuz, karabiber, kimyon, maydanoz ekleyip yoğurun ve 30 dakika buzdolabında dinlendirin. Köfte harcından parçalar kopartıp misket şeklinde yuvarlayın. Kızgın yağda kızartıp kağıt havlu üzerine alın. Çöp şişlere kiraz domates, patates ve köfteleri dizip soslarla servis yapın.