Patatesli köfte şişleri tarifi
Malzemeler:
2 patates
250 gr kiraz domates
350 gr kıyma
1 yumurta
1 soğan
3 yemek kaşığı ince kıyılmış maydanoz
2 dilim ufalanmış bayat ekmek içi
Tuz
Karabiber
Kimyon
Kızartmak için
Ayçiçeği yağı
Hazırlanışı:
Patatesleri soyup küp şeklinde doğrayın ve kızgın yağda kızartın. Soğanı rendeleyip kıymaya karıştırın. Yumurta, ekmek içi, tuz, karabiber, kimyon, maydanoz ekleyip yoğurun ve 30 dakika buzdolabında dinlendirin. Köfte harcından parçalar kopartıp misket şeklinde yuvarlayın. Kızgın yağda kızartıp kağıt havlu üzerine alın. Çöp şişlere kiraz domates, patates ve köfteleri dizip soslarla servis yapın.