Patatesli omlet

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Kahvaltı keyfiniz için

- kişilik -

Malzemeler

450 gr patates

8 yumurta

1 adet acı kırmızıbiber

1 soğan

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1/2 demet kıyılmış maydanoz

Tuz, karabiber



Hazırlanışı:

Soğanı piyazlık doğrayın. Patateslerin kabuklarını soyup yuvarlak şekilde ince dilimleyin. Biberin çekirdeklerini temizleyip doğrayın. Tavaya zeytinyağı ekleyip orta ateşte ısınmaya bırakın. Patates, biber, soğan, tuz ve karabiber ekleyip karıştırarak patatesler yumuşayıncaya kadar yaklaşık 15 dakika pişirin. Bir kasede yumurtaları çırpın. Kıyılmış maydanoz, tuz, karabiber ekleyip karıştırın. Karışımı tavadaki sebzelerin üzerine yayarak dökün. Ağzını kapatarak katılaşıncaya kadar pişirin.

+ Dilerseniz fırına girebilecek bir tavada hazırlayıp yumurtalı karışımı ekledikten sonra 10 dakika kadar 180 derece ısıtılmış fırında da pişirebilirsiniz.

*EvBahçe dergisinden alınmıştır.