Patatesli turp mücveri tarifi

Malzemeler:

4 turp

2 patates

1 soğan

5 dal maydanoz

2 yumurta

1 yemek kaşığı un

Tuz

Karabiber

Zeytinyağı

Sosu için

1 yemek kaşığı mayonez

3 yemek kaşığı süzme yoğurt

Tarhun otu

Tuz

Karabiber



Hazırlanışı:

Rendelediğiniz turp, patates ve soğanı geniş bir kaseye alın. İnce kıydığınız maydanoz, yumurtalar, un, tuz ve karabiberi ilave edip karıştırın. Harcın tamamını yağladığınız yapışmaz yüzeyli bir tavaya yayın. Her iki tarafını da kızartın. Yağlı kağıt üzerine alıp fazla yağını çektirin. Sosu için gerekli tüm malzemeyi bir kasede karıştırın. Patatesli turp mücverini bir servis tabağına alın. Üzerlerini birer tatlı kaşığı kadar sos ile süsleyin. Ilık servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.