Patatesli ve domates soslu köfte

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Akşam yemeği için çok lezzetli bir öneri...

- kişilik -

Malzemeler

300 g kıyma

1 soğan

2 dilim ekmek içi

4 patates

Tuz

Karabiber

Kimyon

4-5 dal maydanoz

1 su bardağı domates suyu

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 diş sarımsak

100 g kaşar peyniri

Kızartmak için

Ayçiçek yağı



Hazırlanışı:

Köfteyi hazırlamak için soğanın kabuğunu soyup rendeleyin. Rendelediğiniz soğanın suyunu sıkıp süzün. Ekmek içini su ile ıslatıp sıkın. Kıyma, ufalanmış ekmek içi, soğan, maydanoz, tuz ve baharatları bir kaseye alıp yoğurun. Kıymadan iri parçalar koparıp yuvarlayın ve kızgın yağda kızartın. Domates suyu, 2 yemek kaşığı zeytinyağı ve ezilmiş sarımsağı bir kasede karıştırın. Patatesleri kabuklu olarak haşlayın. Kabuklarını soyup enine ikiye kesin. Bir kaşık yardımıyla içini çıkarıp çukurlaştırın. Fırın tepsisine dizin. Köfteleri patateslerin üzerine yerleştirin. Domates sosunu üzerine gezdirip rendelenmiş kaşar peyniri serpin. Sıcak fırında birkaç dakika bekletip servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

