Patatesli ve domates soslu köfte tarifi

Malzemeler:

300 g kıyma

1 soğan

2 dilim ekmek içi

4 patates

Tuz, karabiber, kimyon

4-5 dal maydanoz

1 su bardağı domates suyu

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 diş sarımsak - 100 g kaşar peyniri

Kızartmak için:

Ayçiçek yağı



Hazırlanışı:

Köfteyi hazırlamak için soğanın kabuğunu soyup rendeleyin. Rendelediğiniz soğanın suyunu sıkıp süzün. Ekmek içini su ile ıslatıp sıkın. Kıyma, ufalanmış ekmek içi, soğan, maydanoz, tuz ve baharatları bir kaseye alıp yoğurun. Kıymadan iri parçalar koparıp yuvarlayın ve kızgın yağda kızartın. Domates suyu, 2 yemek kaşığı zeytinyağı ve ezilmiş sarımsağı bir kasede karıştırın. Patatesleri kabuklu olarak haşlayın. Kabuklarını soyup enine ikiye kesin. Bir kaşık yardımıyla içini çıkarıp çukurlaştırın. Fırın tepsisine dizin. Köfteleri patateslerin üzerine yerleştirin. Domates sosunu üzerine gezdirip rendelenmiş kaşar peyniri serpin. Sıcak fırında birkaç dakika bekletip servis yapın.