Patatesli ve soğanlı ciğer kavurma dürüm lezzeti

Malzemeler:

1 orta boy patates (Küp doğranmış)

300 g dana ciğeri

1 su bardağı un

40 g tereyağı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 kırmızı soğan

2 dal taze soğan

Yarım demet roka

1 dolmalık yeşil biber

Tuz

Karabiber

Kırmızı pul biber

Sumak

4 yaprak lavaş ekmeği



Hazırlanışı:

Patatesleri kızgın yağda kızartın. Fazla yağının süzülmesi için kağıt bir havlu üzerine çıkarın. Zeytinyağını tavada ısıtıp ay şeklinde doğranmış kırmızı soğanı, iri küpler halinde doğranmış biberi ve kıyılmış taze soğanı kavurup ocaktan alın. İyice kurulanmış ciğerleri una bulayın. Tavanın içindeki yağa 2-3 yemek kaşığı daha zeytinyağı ve tereyağı ilave edin. Yağlar ısınınca unu silkelenmiş ciğerleri atıp kızartın. Süzgeç yardımıyla ciğerleri yağın içinden alın. Kenarda beklettiğiniz patatesli karışımla harmanlayın, tekrar temiz bir tavayla birlikte ocağın üzerine alın. Karışımı ısıtıp, roka yaprakları ilave ettiğiniz lavaş ekmeklerin içine paylaştırın. Rulo şeklinde sarıp servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.