Akşam yemeğinde lezzetli bir çorbaya ne dersiniz?

Malzemeler

4 bostan patlıcanı

Zeytinyağı

Tuz

Karabiber

100 g beyaz peynir

1 çay bardağı yoğurt

250 ml sebze suyu

2 dal maydanoz

6~7 dal fesleğen

2 dal taze kekik

Üzeri için

Yarım kırmızı chili biberi

Fesleğen



Hazırlanışı

Patlıcanları alacalı soyup iri doğrayın. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine alın. Üzerlerine zeytinyağı gezdirip tuz karabiber serpin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 30-35 dakika kadar közleyin. Kalan zeytinyağını ayrı bir tavada ısıtın. İnce doğradığınız yeşillikleri hafif soteleyip ocaktan alın. Közlediğiniz patlıcanlar, yeşillikler, rendelediğiniz beyaz peynir, yoğurt ve sebze suyunu geniş bir kaseye alın. Pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar blenderdan geçirin. Buzdolabına iki saat dinlendirin. Üzerini halka dilimlediğiniz chili biberi ve fesleğen yaprakları ile süsleyerek soğuk servis yapın.

* Lezzet dergisinden alınmıştır.

