Patlıcan kayıkları tarifleri

Malzemeler:

2 patlıcan

1 soğan

Kızartmak için ayçiçeği yağı

250 gr kuşbaşı dana eti

150 gr kaşar peyniri

Yarım domates

1 sivribiber

Yarım yemek kaşığı tereyağı

Tuz, karabiber

Domates ve biber dilimi

Kızartmak için ayçiçeği yağı



Hazırlanışı:

Patlıcanları alacalı soyun. 15 dakika tuzlu suda bekletip kızgın yağda kızartın. Doğradığınız soğanı ve eti tereyağında kavurun. Domates ve sivribiberi ufak doğrayıp ilave edin. Tuz ve karabiber ekleyin. Patlıcanın bir tarafına bıçakla çizik atın. İçini aralayarak etli karışımı yerleştirin. Üzerine kaşar peyniri rendeleyip kekik ve pulbiber serpiştirerek fırında pişirin.