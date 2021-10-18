Patlıcan kayıkları yapmaya ne dersiniz?
Patlıcanlı yemekli seviyorsanız bir de bu tarifi deneyin...
Malzemeler:
- 2 patlıcan
- 1 soğan
- Kızartmak için ayçiçeği yağı
- 250 gr kuşbaşı dana eti
- 150 gr kaşar peyniri
- Yarım domates
- 1 sivribiber
- Yarım yemek kaşığı tereyağı
- Tuz, karabiber
- Domates ve biber dilimi
- Kızartmak için ayçiçeği yağı
Hazırlanışı:
- Patlıcanları alacalı soyun.
- 15 dakika tuzlu suda bekletip kızgın yağda kızartın.
- Doğradığınız soğanı ve eti tereyağında kavurun.
- Domates ve sivribiberi ufak doğrayıp ilave edin.
- Tuz ve karabiber ekleyin.
- Patlıcanın bir tarafına bıçakla çizik atın.
- İçini aralayarak etli karışımı yerleştirin.
- Üzerine kaşar peyniri rendeleyip kekik ve pulbiber serpiştirerek fırında pişirin.