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Patlıcan kayıkları yapmaya ne dersiniz?

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Patlıcan kayıkları yapmaya ne dersiniz?

Malzemeler:

  • 2 patlıcan
  • 1 soğan
  • Kızartmak için ayçiçeği yağı
  • 250 gr kuşbaşı dana eti
  • 150 gr kaşar peyniri
  • Yarım domates
  • 1 sivribiber
  • Yarım yemek kaşığı tereyağı
  • Tuz, karabiber
  • Domates ve biber dilimi
  • Kızartmak için ayçiçeği yağı

    Hazırlanışı:
  • Patlıcanları alacalı soyun.
  • 15 dakika tuzlu suda bekletip kızgın yağda kızartın.
  • Doğradığınız soğanı ve eti tereyağında kavurun.
  • Domates ve sivribiberi ufak doğrayıp ilave edin.
  • Tuz ve karabiber ekleyin.
  • Patlıcanın bir tarafına bıçakla çizik atın.
  • İçini aralayarak etli karışımı yerleştirin.
  • Üzerine kaşar peyniri rendeleyip kekik ve pulbiber serpiştirerek fırında pişirin.