Patlıcan salatası dolgulu kırmızı biber tarifi

Malzemeler:

1 kg bostan patlıcanı

100 ml zeytinyağı

20 ml limon suyu

2 diş sarımsak

Tuz, karabiber

1 kg kırmızı kapya biberi



Hazırlanışı:

Patlıcanları ocakta veya fırında pişirin. Ocakta ızgara yaparsanız daha aromatik tütsülü bir patlıcan salatası elde edersiniz. Sarımsakları mutfak robotundan geçirin, zeytinyağı ve limon suyu ile karıştırın. Pişirdiğiniz patlıcanların kabuklarını soyarak bu sosun içine ekleyin. Kırmızı kapya biberlerini ızgaralayın, üst tarafından bir delik delin, içindeki çekirdekleri burdan çıkartın. Bir sıkma torbası yardımıyla patlıcan salatasını kapya biberlerin içine doldurun.