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Patlıcan salatası dolgulu kırmızı biber

Patlıcan salatası dolgulu kırmızı biber tarifi

Malzemeler:
1 kg bostan patlıcanı
100 ml zeytinyağı
20 ml limon suyu
2 diş sarımsak
Tuz, karabiber
1 kg kırmızı kapya biberi

Hazırlanışı:
Patlıcanları ocakta veya fırında pişirin. Ocakta ızgara yaparsanız daha aromatik tütsülü bir patlıcan salatası elde edersiniz. Sarımsakları mutfak robotundan geçirin, zeytinyağı ve limon suyu ile karıştırın. Pişirdiğiniz patlıcanların kabuklarını soyarak bu sosun içine ekleyin. Kırmızı kapya biberlerini ızgaralayın, üst tarafından bir delik delin, içindeki çekirdekleri burdan çıkartın. Bir sıkma torbası yardımıyla patlıcan salatasını kapya biberlerin içine doldurun.

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