Patlıcanlı köfte

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Patlıcan sever misiniz?

6 kişilik -

Malzemeler

500 gr dana kıyma

500 gr patlıcan

1 soğan

250 gr sivri biber

3 domates

1 yemek kaşığı domates salçası

3 dal maydanoz

Karabiber

Kırmızı toz biber

Tuz

Ayçiçek yağı



Hazırlanışı:

Kıyma, kıyılmış maydanoz, rendelenmiş soğan ve baharatları bir kapta karıştırıp yoğurun. Harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlak köfteler hazırlayın. Yuvarlak doğranmış patlıcanları tavada hafifçe kızartın. Fırın tepsisine doğranmış biber, dilimlenmiş domates, patlıcan ve köfteleri sırayla dizin. Cam bir kasede ılık suyla sulandırdığınız salçayı üzerine dökerek 220 derecede 20 dakika pişirin.



* Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.