Patlıcanlı köfte
Patlıcan sever misiniz?
6 kişilik
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Malzemeler
500 gr dana kıyma
500 gr patlıcan
1 soğan
250 gr sivri biber
3 domates
1 yemek kaşığı domates salçası
3 dal maydanoz
Karabiber
Kırmızı toz biber
Tuz
Ayçiçek yağı
Hazırlanışı:
Kıyma, kıyılmış maydanoz, rendelenmiş soğan ve baharatları bir kapta karıştırıp yoğurun. Harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlak köfteler hazırlayın. Yuvarlak doğranmış patlıcanları tavada hafifçe kızartın. Fırın tepsisine doğranmış biber, dilimlenmiş domates, patlıcan ve köfteleri sırayla dizin. Cam bir kasede ılık suyla sulandırdığınız salçayı üzerine dökerek 220 derecede 20 dakika pişirin.
* Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.