Patlıcanlı menemen tarifi
Malzemeler:
3 patlıcan
1 soğan
2 diş sarımsak
1 tatlı kaşığı biber salçası
2 domates
Tuz
Karabiber
Kırmızı pul biber
Kimyon
4 yumurta
Üzeri için
Taze fesleğen
Kızartmak için
Ayçiçek yağı
Hazırlanışı:
Patlıcanları alacalı soyup küp doğrayın ve kızgın yağda kızartın. Kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını çektirin. Yemeklik doğradığınız soğan ve ezdiğiniz sarımsağı zeytinyağında pembeleşinceye kadar soteleyin. Salça, küp doğradığınız domates ve kızarttığınız patlıcanları ilave edin. Tuz ve baharatlarla tatlandırıp domatesler yumuşayıp suyunu çekinceye kadar pişirin. Yumurtaları kırın ve kapağı kapalı olarak 3-4 dakika daha pişirin. İnce kıydığınız taze fesleğen ve rondodan geçirdiğiniz ekmek içini ilave edip ocaktan alın. Sıcak servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.