Patlıcanlı menemen tarifi

Malzemeler:

3 patlıcan

1 soğan

2 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı biber salçası

2 domates

Tuz

Karabiber

Kırmızı pul biber

Kimyon

4 yumurta

Üzeri için

Taze fesleğen

Kızartmak için

Ayçiçek yağı



Hazırlanışı:

Patlıcanları alacalı soyup küp doğrayın ve kızgın yağda kızartın. Kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını çektirin. Yemeklik doğradığınız soğan ve ezdiğiniz sarımsağı zeytinyağında pembeleşinceye kadar soteleyin. Salça, küp doğradığınız domates ve kızarttığınız patlıcanları ilave edin. Tuz ve baharatlarla tatlandırıp domatesler yumuşayıp suyunu çekinceye kadar pişirin. Yumurtaları kırın ve kapağı kapalı olarak 3-4 dakika daha pişirin. İnce kıydığınız taze fesleğen ve rondodan geçirdiğiniz ekmek içini ilave edip ocaktan alın. Sıcak servis yapın.





* Lezzet dergisinden alınmıştır.