Patlıcanlı silkme tarifi

Malzemeler

5 patlıcan

6 domates

3 soğan

12 sivri biber

1.5 çay bardağı zeytinyağı

3 yemek kaşığı beyaz peynir

1 demet maydanoz

5-6 diş sarımsak

2 yemek kaşığı pirinç



Hazırlanışı:

Alaca soyulmuş patlıcanları uzunlamasına dörde bölerek 2 cm’lik parçalar şeklinde doğrayın. Tuz ve limon suyu eklenmiş su dolu derin bir kasede 20-30 dakika bekletin ve süzün. Zeytinyağı tencerede ısıtın. Soğanların kabuğunu soyup piyazlık doğrayın. üzerine ince doğranmış sivri biberleri, patlıcanları, sarımsak ve küp doğranmış 2 domatesi ilave edin. Kalan domatesleri rendeleyin. İçerisine zeytinyağı, tuz ve yarım çay bardağı su ekleyerek orta ateşte pişirin. Ocağı kısarak pişirmeye devam edin. Patlıcanlar hafifçe yumuşadığında pirinci ekleyin. Pirinçler yumuşayınca küp doğranmış peynirleri ekleyin ve tencereyi ocaktan alın. Yemeği ılık olarak servis yapın.



* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.