Patlıcanlı ve kıymalı lazanya tarifi
Malzemeler:
1 paket lazanya
300 gr rendelenmiş kaşar peyniri
Bolonez sos için
400 gr dana kıyma
2 patlıcan
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 soğan
2 tatlı kaşığı kuru nane
2 domates
Tuz, karabiber, kırmızı pul biber
Beyaz sos için
1 litre süt
1 diş sarımsak
50 gr tereyağı
50 gr un
Hazırlanışı:
Geniş bir tavada ince kıyılmış soğanı zeytinyağıyla soteleyin. Kıymayı ekleyip iyice karıştırın. Soğanlar pembeleşince ufak doğranmış patlıcanları ekleyin. Domateslerin kabuklarını soyup ufak doğrayın ve ilave edin. Kuru nane, karabiber, pul biber ve tuz serpip karıştırın. Ocaktan alın. Sos tenceresinde ince kıyılmış sarımsakla sütü ısıtın. Tereyağını ekleyip karıştırın. Azar azar unu ilave edip sürekli karıştırın. Puding kıvamına gelince ocaktan alın. Fırın kabını tereyağıyla yağlayın. Bir kat lazanya döşeyin. Üzerine bolonez sos yerleştirip beyaz sos ilave edin. Rendelenmiş kaşar peyniri serpip üzerini lazanya ile kapatın. Bu işlemi malzeme bitinceye kadar tekrarlayın. En üste beyaz sos ve bolca rendelenmiş kaşar peyniri serpip, önceden ısıtılmış 170 dereceye ayarlı fırında 30 dakika pişirin. Sıcak servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.