Patlıcanlı ve kıymalı lazanya tarifi

Malzemeler:

1 paket lazanya

300 gr rendelenmiş kaşar peyniri

Bolonez sos için

400 gr dana kıyma

2 patlıcan

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 soğan

2 tatlı kaşığı kuru nane

2 domates

Tuz, karabiber, kırmızı pul biber

Beyaz sos için

1 litre süt

1 diş sarımsak

50 gr tereyağı

50 gr un



Hazırlanışı:

Geniş bir tavada ince kıyılmış soğanı zeytinyağıyla soteleyin. Kıymayı ekleyip iyice karıştırın. Soğanlar pembeleşince ufak doğranmış patlıcanları ekleyin. Domateslerin kabuklarını soyup ufak doğrayın ve ilave edin. Kuru nane, karabiber, pul biber ve tuz serpip karıştırın. Ocaktan alın. Sos tenceresinde ince kıyılmış sarımsakla sütü ısıtın. Tereyağını ekleyip karıştırın. Azar azar unu ilave edip sürekli karıştırın. Puding kıvamına gelince ocaktan alın. Fırın kabını tereyağıyla yağlayın. Bir kat lazanya döşeyin. Üzerine bolonez sos yerleştirip beyaz sos ilave edin. Rendelenmiş kaşar peyniri serpip üzerini lazanya ile kapatın. Bu işlemi malzeme bitinceye kadar tekrarlayın. En üste beyaz sos ve bolca rendelenmiş kaşar peyniri serpip, önceden ısıtılmış 170 dereceye ayarlı fırında 30 dakika pişirin. Sıcak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

