Pazılı açma börek tarifi

Malzemeler:

750 gr un

Yarım su bardağı süt

1 tatlı kaşığı instant maya

Ilık su

100 gr margarin

1.5 su bardağı ayçiçek yağı

İç harcı için:

2 demet pazı

1 soğan



Hazırlanışı:

Hamur için gerekli olan bütün malzemeleri bir yoğurma kabına alarak yoğurun. Üzerini nemli bir bezle örterek 15 dakika dinlendirin. Soğanı yemeklik doğrayın. Pazıları iri doğrayıp tuzla hafifçe ovun. Hamuru iki eşit parçaya ayırın. Bir parçasını beşe, diğer parçasını ise on parçaya bölün. İlk beş parçayı aralarını yağlayarak üst üste yerleştirin. Beşinci katı yerleştirdikten sonra pazılı soğanlı harçtan ekleyin. Diğer on parça için de aynı işlemi uyguladıktan sonra harcın üzerini kapatın. Hamuru orta boy tepsi büyüklüğünde açın. Üzerine kalan yağlı karışımdan sürerek önceden 200 derecede ısıtılmış fırında 35-40 dakika pişirin. Servis yapın.