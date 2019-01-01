Pekmezli ayva dolması tarifi

Malzemeler

3 orta boy ayva

1 çay kaşığı safran

400 g kuşbaşı kuzu eti

1 kahve fincanı buğday

1 yemek kaşığı kuş üzümü

1 yemek kaşığı dolmalık fıstık

1 çay kaşığı tarçın

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

1.5 yemek kaşığı tereyağı

Pekmezli sos için

1 su bardağı pekmez

1 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı su

Üzeri için

Kıyılmış maydanoz-dereotu karışımı



Hazırlanışı

Ayvaların kabuğunu soyun. Ayvayı üstten bir parmak boşluk kalacak şekilde enine kesin. Ortasındaki sert kısmı ve çekirdeklerini çıkartın. Ayvaları tencereye yerleştirin. Üzerini örtecek kadar safranlı su ilave edin. Ayvaları 15 dakika haşlayın. Buğdayları diri kıvamda haşlayın, kuş üzümlerini ılık suda bekletin. 2 1 yemek kaşığı tereyağını tavada eritip yeşil mercimek küçüklüğünde doğranmış etleri kavurun. Üzerine haşlanmış buğdayı, suda beklettiğiniz kuş üzümlerini, dolmalık fıstıkları, tuzu ve karabiberi ilave edin. 10 dakika daha kavurmaya devam edin. 3 Haşladığınız ayvaları bir fırın kabına yerleştirin. Ortasındaki boşluklara oda ısısında yumuşattığınız kalan yarım yemek kaşığı tereyağından sürün, tarçın serpin. Etli harcı da paylaştırın. 4 Ayrı bir sos tenceresine pekmezli sos malzemesini aktarın ve kaynatın. Kaynattığınız bu karışımı ayva dolmasının üzerine dökün. Fırın kabının üzerini yağlı kağıt ile kaplayın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 30 dakika pişirin. Fırından alın, üzerine maydanoz-dereotu karışımından serpip sıcak sıcak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.